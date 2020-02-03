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مركز المصالحة الروسي في سوريا: الجيش التركي لم يشارك في الدوريات المشتركة المقررة في ريف حلب اليوم

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مركز المصالحة الروسي في سوريا: الجيش التركي لم يشارك في الدوريات المشتركة المقررة في ريف حلب اليوم
Sputnik
دريات للشرطة العسكرية الروسية في سوريا
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن عناصر القوات التركية لم تحضر للمشاركة في الدوريات المشتركة المقررة في ريف حلب اليوم الاثنين.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء يوري بورينكوف اليوم الاثنين: "بسبب عدم حضور الجانب التركي للمشاركة في الدوريات بريف حلب، سيّرت الشرطة العسكرية الروسية دورياتها بمفردها".

وأكد أن جميع التحركات المقررة ضمن الدوريات نفذت دون حوادث، ووفقا للخطة الموضوعة. 

وأضاف أن طائرات عسكرية روسية نفذت أيضا دوريات جوية انطلاقا من مطار القامشلي.

ورصد مركز المصالحة الروسي في سوريا، ومقره قاعدة حميميم بريف اللاذقية، 35 إطلاق نار من قبل المسلحين طالت أكثر من 20 مركزا سكنيا في أرياف اللاذقية وحلب وإدلب وحماة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء جمعهما في أكتوبر 2019، على تسيير دوريات مشتركة في مناطق شمال شرق سوريا انسحبت منها القوات الكردية. 

وفي الـ9 من يناير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء العمل بنظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لوقف التصعيد بموجب اتفاق روسي تركي.

المصدر: RT + وكالات

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