صحة غزة تعلن خلو القطاع من "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في غزة خلو القطاع من فيروس "كورونا"، مؤكدة أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بهذا المرض حتى الآن.

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وأوضح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، أن "الوزارة اتخذت إجراءات وقائية تعكس توصيات منظمة الصحة العالمية لسلامة العائدين من الصين وضمان سلامة سكان القطاع، ومنها دراسة تخصيص مستشفى لتقديم الرعاية اللازمة، وأن ذلك لا يؤثر على سلامة المواطنين".

من جهته، أكد مدير الطب الوقائي في الوزارة مجدي ضهير، أنه "لم يكشف عن أي حالة مرضية مصابة بالفيروس في القطاع".

وأضاف، تعليقا على أنباء تحدثت عن تحديد المشفى الجزائري بخان يونس لاستقبال أي حالات محتملة: "لم نحدد حتى اللحظة مستشفى لفحص أي حالة مرضية مصابة بـ"كورونا" في غزة، والوزارة بصدد تحديد مستشفى لاستقبال الحالات المشتبه بها".

المصدر: معا