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الدفاع الروسية: الطائرات التركية لم تدخل أجواء سوريا ولم يتم تسجيل ضربات ضد مواقع القوات السورية

طهران: نتفهم قلق بعض الدول من العمليات العسكرية في إدلب لكن ينبغي السماح لدمشق بتقرير مصيرها بنفسها

أخبار العالم العربي

طهران: نتفهم قلق بعض الدول من العمليات العسكرية في إدلب لكن ينبغي السماح لدمشق بتقرير مصيرها بنفسها
Reuters
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي
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بعد تبادل الضربات بين الجيشين السوري والتركي في إدلب صباح اليوم، أعلنت الخارجية الإيرانية، أن من حق الجيش السوري شن عمليات على أي أرض سورية "تعرضت للاحتلال أو الإرهاب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات صحفية: "نتفهم قلق بعض الدول من العمليات العسكرية في إدلب لكن ينبغي السماح للشعب والحكومة السورية أن يقررا مصيرهما بنفسهما".

وأضاف: "من حق الجيش السوري شن عمليات على أي أرض سورية تعرضت للاحتلال أو الإرهاب أو ضد ما يعرض أمن سوريا ووحدتها للتهديد"، مشددا على أن على جميع الدول "احترام وحدة الأراضي السورية وأمنها القومي".

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وأكد موسوي أن مسار "أستانا" هو المسار الوحيد القادر على حل الأزمة السورية وينبغي الحفاظ عليه.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، بقصف لقوات الجيش السوري في ريف إدلب، وقال بعد ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ردت بتحييد عشرات الجنود السوريين واستهداف عشرات المواقع بالقصف المدفعي والجوي، محذرا من مواصلة الرد وعمليات الجيش التركي في سوريا.

المصدر: RT

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