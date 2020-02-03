ما حقيقة إصابة سائح صيني في تونس بفيروس "كورونا"؟

أعلن مدير الرعاية الصحية في تونس، شكري حمودة، أنه يتم حاليا القيام بإجراءات وفحوص بشأن إصابة أحد المسافرين الواصلين اليوم إلى مطار تونس قرطاج من الصين بفيروس "كورونا".

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لكن هذا المسؤول الصحي، لم يؤكد أو ينفي تسجيل حالة إصابة بالفيروس، واكتفى بالقول إن كل مسافر يكون قادما من الصين يعتبر مشتبها به في الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، وسيتم الإعلان عن آخر المستجدات بشأنه من قبل وزارة الصحة.

من جهة ثانية، أوضح المدير الجهوي للصحة بمدينة سوسة التونسية، سامي الرقيق، أنه تم اليوم فحص سائح صيني يقيم في أحد النزل بسوسة بعد الاشتباه في إصابته بالفيروس.

وأكد أن الفحوصات بينت أنه لا يشكو من ارتفاع في درجات الحرارة، وبالتالي تأكدت عدم إصابته بالفيروس. وأشار إلى أن السائح المعني بالأمر غادر الصين منذ أسبوعين.

المصدر:"الصباح نيوز"+إذاعة "موزاييك"