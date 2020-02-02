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عبد الملك الحوثي لغريفيث: عدوان التحالف العربي يعرقل جهود السلام في اليمن

أخبار العالم العربي

عبد الملك الحوثي لغريفيث: عدوان التحالف العربي يعرقل جهود السلام في اليمن
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زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي
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التقى زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عبد الملك الحوثي اليوم الأحد، بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، حيث بحثا الوضع في اليمن وسبل التسوية.

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وقال المتحدث باسم "أنصار الله" ورئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام في بيان نشر اليوم: "خلال اللقاء تم التأكيد أن الاعتداءات المتكررة من قبل دول العدوان واستمرار الغارات الجوية والزحوف العسكرية تعرقل كافة المساعي التي يتم بذلها من أجل تحقيق السلام" في اليمن.

وأشار إلى أن "ما يخلفه الحصار من كوارث إنسانية واقتصادية على عموم الشعب اليمني وعدم التقدم في ملف الأسرى والمعتقلين، جوانب ملحة طالما ذكرنا الأمم المتحدة بأهمية تجاوزها وإيجاد حلول لها".

وكان تقرير أممي جديد حول الأزمة اليمنية قد أشار إلى أن الحوثيين استحوذوا عام 2019 على أسلحة نوعية جديدة يتميز بعضها بخصائص تقنية مشابهة لتلك المنتجة في إيران، وبينها صواريخ برية، دون اتهام الحكومة الإيرانية مباشرة بأنها هي التي تقدم هذه الأسلحة للحوثيين.

وأكد التقرير أن "التوقيفات والاعتقالات التعسفية وعمليات الإخفاء القسري وتعذيب المحتجزين تتواصل من جانب كل من الحكومة اليمنية والسعودية والحوثيين والقوات المرتبطة بالإمارات".

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المصدر: RT + أ ف ب

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