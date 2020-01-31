الحوثيون: أطلقنا 26 صاروخا على السعودية في 7 أيام

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم الجمعة إن الحوثيين، أطلقوا 26 صاروخا تجاه الأراضي السعودية في الفترة من 25 إلى 30 يناير.

وذكر سريع أن القصف الصاروخي استهدف مطارات أبها وجيزان ونجران وخميس مشيط، ومنشآت تابعة لشركة "أرامكو"، وموقعين حساسين في عمق المملكة.

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وقال سريع، إن الهجمات التي أعلنت يوم الخميس كانت ردا على ضربات جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية داخل اليمن.

وقبل يومين، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أنها شنت هجوما واسعا على مواقع في "عمق السعودية" طال منشآت لشركة "أرامكو" النفطية ومطارين وقاعدة عسكرية.

المصدر: رويترز