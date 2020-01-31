 
مباشر

الحوثيون: أطلقنا 26 صاروخا على السعودية في 7 أيام

أخبار العالم العربي

الحوثيون: أطلقنا 26 صاروخا على السعودية في 7 أيام
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6oy

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم الجمعة إن الحوثيين، أطلقوا 26 صاروخا تجاه الأراضي السعودية في الفترة من 25 إلى 30 يناير.

وذكر سريع أن القصف الصاروخي استهدف مطارات أبها وجيزان ونجران وخميس مشيط، ومنشآت تابعة لشركة "أرامكو"، وموقعين حساسين في عمق المملكة.

إقرأ المزيد
الحوثيون يهددون السعودية بهجمات جديدة و
الحوثيون يهددون السعودية بهجمات جديدة و"تبعات خطيرة" حال استمرار التصعيد شرق صنعاء

وقال سريع، إن الهجمات التي أعلنت يوم الخميس كانت ردا على ضربات جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية داخل اليمن.

وقبل يومين، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أنها شنت هجوما واسعا على مواقع في "عمق السعودية" طال منشآت لشركة "أرامكو" النفطية ومطارين وقاعدة عسكرية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مسارات خلوية يمكنها زيادة العمر حتى 500%