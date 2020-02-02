تبون وسعيّد يجمعان على تطابق مواقف الجزائر وتونس

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بين بلاده وتونس "تطابقا في وجهات النظر في كافة القضايا التي تم التباحث بشأنها".

وشدد في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي قيس سعيد في الجزائر اليوم الأحد، على أن "أمن واستقرار تونس يعني أمن واستقرار الجزائر".

وقال تبون إن بلاده مستعدة "لمساعدة الشقيقة تونس في هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا"، حيث تقرر إيداع 150 مليون دولار بالبنك المركزي التونسي.

وفي حديثه عن القضية الفلسطينية، أكد الرئيس ​الجزائري أنه أجمع مع نظيره التونسي ​على رفض "صفقة القرن​"، مضيفا أن الجزائر تؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها ​القدس​ الشريف.

من جانبه، أكد سعيد وجود تطابق في وجهات النظر بين البلدين، لافتا إلى ضرورة البحث عن "أدوات جديدة لدفع التعاون الثنائي بين البلدين".

كما كشف الجانبان عن تقديم مقترح للمجموعة الدولية من أجل استضافة جولات مفاوضات بين أطراف النزاع في ليبيا.

المصدر: RT