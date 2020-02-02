إصابة فريق إعلامي بصاروخ أطلقه المسلحون شمال سوريا

أفاد مراسل RT في سوريا، بأن فريقا إعلاميا تعرض خلال تغطية عمليات الجيش السوري لإصابات طفيفة في قرية الزربة بريف حلب الجنوبي، إثر سقوط صاروخ "تاو" أطلقه المسلحون.

وقالت وكالة "سانا" الحكومية، إن مراسلة قناة العالم، ومصوري قناتي العالم والكوثر، أصيبوا خلال تغطيتهم عمليات الجيش السوري على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة حلب.

وأفاد مراسل "سانا"، بإصابة مراسلة قناة العالم ضياء قدور ومصور القناة إبراهيم كحيل ومصور قناة الكوثر صهيب المصري، جراء استهداف المجموعات الإرهابية لهم.

وفي 29 يناير الماضي أصيبت مراسلة RT في سوريا وفاء شبروني خلال تغطيتها معارك الجيش السوري في معرة النعمان شمال البلاد.

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ونجمت إصابة، شبروني عن انفجار كان مصدره إحدى الذخائر التي خلفها المسلحون، حسبما أكد سائق سيارة فريق التصوير.

وبعد تلقيها العلاج الضروري في قاعدة حميميم الروسية، تم نقل شبروني إلى مدينة بطرسبورغ على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، حيث أدخلت على الفور أكاديمية العسكرية الطبية، فيما يصف الأطباء حالتها بالمستقرة.

المصدر: RT + سانا