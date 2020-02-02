شاهد بالصور.. الجيش السوري يعثر على أهم وكر تحت الأرض لـ"جبهة النصرة" في إدلب

عثرت وحدات الجيش السوري خلال تمشيط محيط بلدة معردبسة جنوب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي على أحد أكبر مقرات تنظيم "جبهة النصرة"، وأكثرها تحصينا وتجهيزا تحت الأرض.

وأشارت وكالة "سانا" السورية، إلى أن "وحدات الجيش عثرت خلال تمشيط محيط بلدة معردبسة على أحد المقرات الرئيسة الذي حفره مسلحو تنظيم النصرة، في أحد الجروف الصخرية ويحوي شبكة من الأنفاق المجهزة بشبكة إنارة وتهوية تربط بين عدد من الغرف المحصنة، والتي استخدمها قادة التنظيم لإدارة اعتداءاتهم وأخرى كغرف نوم وبعضها جعلها سجونا".

المقر المحصن لعناصر "جبهة النصرة" في ريف إدلب بسوريا

المقر المحصن لعناصر "جبهة النصرة" في ريف إدلب بسوريا

وأضافت الوكالة، أن "المسلحين أقاموا أمام الجرف الصخري ورشة لتصنيع العبوات الناسفة والمفخخات المتنوعة وكذلك لتفخيخ السيارات بعد تصفيحها، إضافة إلى ورشة لتصنيع الألغام وقذائف لما يعرف بمدفع (جهنم) والقذائف الصاروخية".

المقر المحصن لعناصر "جبهة النصرة" في ريف إدلب بسوريا

المقر المحصن لعناصر "جبهة النصرة" في ريف إدلب بسوريا

وحررت وحدات الجيش السوري الخميس الماضي، بلدة معردبسة على الطريق الدولي (حلب – حماة) على مشارف بلدة سراقب الاستراتيجية، إذ تواصل عملياتها باتجاه سراقب والقرى والبلدات المحيطة بها.

المقر المحصن لعناصر "جبهة النصرة" في ريف إدلب بسوريا

المقر المحصن لعناصر "جبهة النصرة" في ريف إدلب بسوريا

المصدر: "سانا"