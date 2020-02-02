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"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا طارئا لبحث "صفقة القرن"

أخبار العالم العربي

Reuters MURAD SEZER
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تعقد منظمة التعاون الإسلامي غدا الاثنين، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمقرها في جدة، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن".

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وفي تغريدة نشرتها المنظمة على حسابها الرسمي، كتبت: "ينعقد غدا الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن"، بمقر الأمانة العامة".

وجددت المنظمة التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتمنح "صفقة القرن" إسرائيل الكثير مما سعت إليه طويلا، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بمستوطناتها المقامة بالضفة الغربية وبالسيادة على غور الأردن وبالقدس عاصمة لإسرائيل غير القابلة للتقسيم، كما تقضي بأن تخضع دولة فلسطينية منزوعة السلاح وبحدود يعاد رسمها، لسيطرة إسرائيلية على أمنها.

المصدر: وكالات

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