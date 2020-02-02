"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا طارئا لبحث "صفقة القرن"

تعقد منظمة التعاون الإسلامي غدا الاثنين، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمقرها في جدة، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن".

إقرأ المزيد

وفي تغريدة نشرتها المنظمة على حسابها الرسمي، كتبت: "ينعقد غدا الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن"، بمقر الأمانة العامة".

تعقد الأمانة العامة #لمنظمة_التعاون_الإسلامي، في مقرها بجدة، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى #وزراء_خارجية الدول الاعضاء في المنظمة، غدا الاثنين، 03 فبراير 2020 pic.twitter.com/20TRrCSqlD — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) February 2, 2020

وجددت المنظمة التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

الأمين العام للمنظمة #يوسف_العثيمين يؤكد الدور المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الأمم، ويشيد باتحاد مجالس الدول الأعضاء في #منظمة_التعاون_الإسلامي الذي يسعى لتوطيد الروابط بين المجالس الإسلامية . pic.twitter.com/UH9NrbAZgN — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) January 31, 2020

وتمنح "صفقة القرن" إسرائيل الكثير مما سعت إليه طويلا، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بمستوطناتها المقامة بالضفة الغربية وبالسيادة على غور الأردن وبالقدس عاصمة لإسرائيل غير القابلة للتقسيم، كما تقضي بأن تخضع دولة فلسطينية منزوعة السلاح وبحدود يعاد رسمها، لسيطرة إسرائيلية على أمنها.

المصدر: وكالات