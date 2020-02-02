عودة 10 طلاب سعوديين إلى وطنهم من ووهان الصينية

وصل صباح اليوم الأحد 10 طلاب مبتعثين سعوديين إلى أرض وطنهم على متن طائرة خاصة، أجلتهم من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن عملية إجلاء الطلاب تمت بالتعاون مع السلطات الصينية التي أبدت تعاونا كاملا مع سفارة المملكة لدى الصين، وقد تولت وزارة الصحة استقبال الطلاب واتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لهم في مثل هذه الحالات.

وأعلن وزير الخارجية فيصل بن فرحان، عبر "تويتر" وصول المبتعثين السعوديين الـ10 إلى أراضي المملكة بخير وعافية، كاتبا: "بذلت سفارتنا جهودا كبيرة في سبيل تأمين إخراج مواطنينا من المنطقة الموبوءة، ونقدر عاليا جهود السلطات الصينية التي ساهمت في تذليل العقبات ومساعدة فرقنا على الأرض".

بتوجيهات من القيادة الرشيدة،تم بحمد الله إجلاء10طلاب سعوديين من ووهان الصينية وقد وصلوا إلى أراضي المملكة بخير وعافية، بذلت سفارتنا جهودًا كبيرة في سبيل تأمين إخراج مواطنينا من المنطقة الموبؤة، ونقدر عاليًا جهود السلطات الصينية التي ساهمت في تذليل العقبات ومساعدة فرقنا على الأرض — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) February 2, 2020

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وعقب وصول الطائرة المقلة للطلاب السعوديين، صعد طاقم طبي لاستطلاع الوضع الصحي، فيما تم اتخاذ إجراءات صحية احترازية في مطار الرياض.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية اعتبارا من اليوم الأحد، تعليق رحلاتها بين كل من الرياض وجدة ومدينة جوانزو في الصين حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

المصدر: عكاظ