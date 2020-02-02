"السعودية" تعلق جميع رحلاتها إلى جوانزو الصينية بسبب "كورونا"

علقت الخطوط الجوية السعودية اعتبارا من اليوم الأحد، رحلاتها بين كل من الرياض وجدة ومدينة جوانزو في الصين حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المميت.

وقالت الشركة السعودية عبر مركز الاتصال: نلفت عناية جميع الضيوف الذين لديهم حجز مؤكد، أن بإمكانهم استرجاع قيمة التذاكر دون رسوم.

وكانت السلطات الصينية، قد كشفت الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس "كورونا" المستجد، ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس المميت خلال الساعات الـ24 الماضية، بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في عموم البلاد، إلى أكثر من 14 ألف شخص.

وفرضت مدينة ونتشو الصينية الواقعة خارج مقاطعة هوبي، قيودا على تنقلات سكانها، لاحتواء فيروس "كورونا".

وسجلت الفلبين اليوم أول وفاة بهذا الفيروس خارج الصين.

المصدر: "سبق"