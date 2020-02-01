الجيش التركي ينصب ثالث نقطة مراقبة قرب سراقب السورية

ذكر موقع "ديلي صباح" التركي نقلا عن مصادر سورية محلية، أن الجيش التركي وضع نقطة مراقبة جديدة في محيط مدينة سراقب بريف إدلب شمالي سوريا.

وحسب المصادر، فإن النقطة العسكرية الجديدة تعد الثالثة من نوعها في محيط سراقب التي ينشئها الجيش التركي في مسعى لمنع تقدم القوات السورية في المنطقة، في ضوء زحفها المستمر مع حلفائها على شرقي إدلب.

🔴📹 Turkish army is setting up a new military points in #Syria's #Saraqib,#Idlib days after it established new posts near the city. All the roads to Saraqib closed by Turkish army pic.twitter.com/AYFPJa0NbX — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) February 1, 2020

وكانت القوات التركية قد أنشأت أول نقطة مراقبة لها في سراقب بعد سيطرة الجيش السوري على معرة النعمان الثلاثاء الماضي.

وتقع اثنتان من نقاط المراقبة التركية شمال وجنوب سراقب على طريق M5، بينما أنشئت النقطة الثالثة على مشارف سراقب الشرقية.

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من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية استقدمت معدات لوجستية وعسكرية مؤلفة من دبابات ومصفحات ونحو 20 جنديا إلى مدخل قرية كفرعميم الواقعة شرق بلدة سراقب، حيث تقوم بإنشاء نقطة عسكرية جديدة لها عند مفرق كفرعميم ضمن ما يعرف بطريق أبو الضهور سراقب، لتكون بذلك القوات التركية قد تمركزت بثلاث نقاط في محيط سراقب من الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع تحدثت تقارير عن وصول تعزيزات عسكرية تركية إلى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا، وإلى ريف إدلب الشرقي داخل الأراضي السورية.

المصدر: "ديلي صباح"