أبو الغيط: القرار الفلسطيني له ظهير عربي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن العرب يمثلون ظهيرا مساندا للفلسطينيين، وأنه لن يحدث أن يتخلوا عنهم، مشددا على أن النضال من أجل فلسطين هو نضال عربي جماعي.

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وأكد أبو الغيط خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقاهرة اليوم الجمعة على أهمية خروج اجتماع الغد الذي سيناقش "صفقة القرن" بنتائج تخدم الموقف الفلسطيني وتدعمه.

من جهته، لفت الرئيس الفلسطيني إلى أن توقيت الطرح الأمريكي والطريقة التي عرض بها يثيران علامات تشكيك عديدة، ويقتضيا رد فعل محكم من العرب، خاصة وأن اليمين الإسرائيلي بزعامة نتنياهو يسعى لتوظيف الخطة لتحقيق مخططاته القديمة بضم غور الأردن والمستوطنات، بما يضرب أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في المستقبل.

وتمنح "صفقة القرن" إسرائيل الكثير مما سعت إليه طويلا، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بمستوطناتها المقامة بالضفة الغربية وبالسيادة على غور الأردن وبأن القدس هي عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.

وكذلك تقضي الخطة بأن تخضع دولة فلسطينية منزوعة السلاح وبحدود يعاد رسمها لسيطرة إسرائيلية على أمنها، مقابل مناطق في الصحراء تعويضا عن أراض خصبة يستوطنها إسرائيليون.

المصدر: RT