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كوشنر: القادة الفلسطينيون "حمقى" لرفضهم صفقة القرن وعليهم أن يأخذوا "حماما باردا"

أخبار العالم العربي

كوشنر: القادة الفلسطينيون
Reuters /FW1F/Peter Graff
مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر
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قال مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، إن القادة الفلسطينيين يبدون "حمقى للغاية" لرفضهم الفوري لما سمي بـ "صفقة القرن" التي تهدف لوضع حد للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي .

وأضاف كوشنر في تصريحات لوكالة "رويترز" أن "الفلسطينيين يحتاجون ربما إلى قليل من الوقت لأخذ حمام بارد واستيعاب الخطة".

وتابع قائلا "لقد رفضوا الخطة قبل أن يروها، وظنوا أنها لن تكون جيدة كما اتضح... هذه لحظة فارقة بالنسبة لهم حتى يظهروا للعالم ما إذا كانوا مستعدين حقا لأن يصبحوا دولة أو لا".

ولقيت "صفقة القرن" إشادة كبيرة من إسرائيل، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ "فرصة القرن"، في حين رفضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا على أن حقوق شعبه ليست للبيع.

المصدر: رويترز

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