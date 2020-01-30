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السعودية.. أول تغريدة لتركي آل الشيخ بعد خضوعه لعمل جراحي خطير

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السعودية.. أول تغريدة لتركي آل الشيخ بعد خضوعه لعمل جراحي خطير
Reuters
تركي آل الشيخ
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أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية نيته العودة إلى الرياض، بعد عملية جراحية ناجحة خضع لها في نيويورك.

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ونشر آل الشيخ تغريدة قال فيها: "‏الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ... الحمدالله ... الحمدالله، جايك يا الرياض قريبا إن شاء الله".

وكان تركي آل الشيخ، قد أعلن عن مرضه منذ فترة قصيرة، ليعلن اليوم الخميس نجاح العملية الجراحية التي أجراها في نيويورك لإزالة الورم.

المصدر: RT

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