الحوثيون يعرضون على السودان محادثات لتبادل الأسرى عبر الصليب الأحمر

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن استعداداها للانخراط مع السلطات السودانية في محادثات لتبادل الأسرى عبر الصليب الأحمر.

وقال عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين اليوم الخميس: "أبلغنا السلطات السودانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن لدينا أسرى سودانيين وأننا جاهزون للتفاوض معهم على صفقة تبادل".

وأضاف: "نأمل أن تتحرك السلطات السودانية للضغط على السعودية والإمارات لتحرير أبنائهم".

وبدأت السلطات السودانية بتقليص تعداد عسكرييها في اليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، بعد أن أعلنت نيتها سحب جميع قواتها أواخر العام الماضي.

وكشف مسؤول في قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني في منتصف يناير الجاري، أن السلطات قررت تقليص عدد قواتها في اليمن من 5 آلاف إلى 657 شخصا، وقبل هذا القرار أعلنت الخرطوم في ديسمبر 2019، عن تقليص قواتها من 15 ألفا إلى 5 آلاف.

وكانت جماعة "أنصار الله" قدرت خسائر الجيش السوداني في اليمن منذ عام 2015 بأكثر من أربعة آلاف قتيل.

المصدر: قناة "المسيرة" + RT