السعودية تعين سفيرا فوق العادة لدى الأردن
الغد الأردنية
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قدم سفير السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لبلاده لدى عمان، للأمينة العامة لوزارة الخارجية الأردنية سجى المجالي.
وقالت صحيفة "الغد" الأردنية إن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للسفير السديري اليوم الخميس، متمنيا له التوفيق في مهام عمله.
السفير السديري يقدم نسخة من أوراق اعتماده للخارجية الأردنية https://t.co/qd7y8hIe4m#الغد#الأردن#السعودية— جريدة الغد (@AlghadNews) January 30, 2020
المصدر: الغد