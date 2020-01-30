السعودية تعين سفيرا فوق العادة لدى الأردن

قدم سفير السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لبلاده لدى عمان، للأمينة العامة لوزارة الخارجية الأردنية سجى المجالي.

وقالت صحيفة "الغد" الأردنية إن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للسفير السديري اليوم الخميس، متمنيا له التوفيق في مهام عمله.

المصدر: الغد