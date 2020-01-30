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موقع: المغرب يتسلم 3 طائرات استطلاع إسرائيلية مسيّرة

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موقع: المغرب يتسلم 3 طائرات استطلاع إسرائيلية مسيّرة
Reuters AW/AA
طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هيرون
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ذكرت مواقع إسرائيلية عن "إنتيليجنس أونلاين" الفرنسي، أن الجيش المغربي تسلم مؤخرا ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية الصنع من طراز "هيرون" المسيّرة.

وكشف الموقع المتخصص في الشؤون الأمنية أن قيمة الصفقة بلغت 48 مليون دولار، مضيفا أن هذه الطائرات "ستستخدم لتعقب عناصر الجماعات المتطرفة في المناطق الصحراوية، والمتمردين في الصحراء الغربية".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إلى أن هناك تعاونا استخباريا وطيدا بين المغرب وإسرائيل منذ عقود.

المصدر: مواقع إسرائيلية

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