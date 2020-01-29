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السلطات الإسرائيلية تغلق المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة في القدس (صور)

أخبار العالم العربي

السلطات الإسرائيلية تغلق المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة في القدس (صور)
Reuters AWA/PAS/LA/
المسجد الأقصى
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أغلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أبواب القدس القديمة والمسجد الأقصى، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، وفقا لمصدر مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية.

ونقلت وكالة "معا" عن شهود عيان قولهم، إن قوات الشرطة احتجزت شابين في المسجد الأقصى، وقامت باعتقالهما بعد تكبيلهما، واقتادتهما إلى مخفر شرطة باب السلسلة.

وأضاف الشهود أن عناصر الشرطة اعتدت بالضرب المبرح على الشابين في ساحات المسجد الأقصى.

كما أغلقت القوات الإسرائيلية كافة أبواب القدس القديمة، ونصبت الحواجز الحديدية ومنعت الدخول أو الخروج منها.

المصدر: "معا"

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