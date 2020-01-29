السلطات الإسرائيلية تغلق المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة في القدس (صور)

أغلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أبواب القدس القديمة والمسجد الأقصى، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، وفقا لمصدر مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية.

ونقلت وكالة "معا" عن شهود عيان قولهم، إن قوات الشرطة احتجزت شابين في المسجد الأقصى، وقامت باعتقالهما بعد تكبيلهما، واقتادتهما إلى مخفر شرطة باب السلسلة.

قوات الاحتلال تُغلق أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة. pic.twitter.com/CpZYktUXKF — فلسطين الآن (@paltimes2015) January 29, 2020

وأضاف الشهود أن عناصر الشرطة اعتدت بالضرب المبرح على الشابين في ساحات المسجد الأقصى.

كما أغلقت القوات الإسرائيلية كافة أبواب القدس القديمة، ونصبت الحواجز الحديدية ومنعت الدخول أو الخروج منها.

المصدر: "معا"