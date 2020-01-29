العراق يدعو العرب والمسلمين إلى دعم حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم

قالت بغداد إن القدس والأقصى لا يزالان تحت الاحتلال، داعية العرب والمسلمين إلى الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في دعم حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم الأربعاء، إن العراق "يقف مع إخوانه الفلسطينيين في حقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وحقهم في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم، ويشدد على أن القدس الشريف، والمسجد الأقصى ما يزالان تحت الاحتلال".

كما دعت الخارجية العراقية في بيانها إلى ضرورة استرجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سوريا ولبنان.

المصدر: وكالات