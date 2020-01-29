دمشق: نرفض "صفقة القرن" ونجدد وقوفنا مع كفاح الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه

أعلنت سوريا، اليوم الأربعاء، رفضها المطلق لـ "صفقة القرن" الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، مطالبة المجتمع الدولي بإدانتها.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية السورية، قوله إن دمشق تدين "صفقة القرن" التي تمثل، وفقا له، "وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب وتجدد وقوفها الثابت مع الكفاح العادل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.

وتابع المصدر أن الخطة الأمريكية "تندرج في إطار المحاولات المستمرة للإدارات الأمريكية المتعاقبة والكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وتجاهل الشرعية الدولية وإجهاض قراراتها بخصوص الصراع العربي الإسرائيلي".

وأضاف المصدر أن نشر "صفقة القرن" كشفت مجددا "التحالف العضوي بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في عدائه المستحكم للأمة العربية وقضاياها".

وتابع أن سوريا تطالب المجتمع الدولي بإدانة الخطة الأمريكية والتأكيد على قراراتها "وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".

وأمس الثلاثاء، استعرض الرئيس الأمريكي، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، الخطوط العريضة لخطة الولايات المتحدة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

يتبع..