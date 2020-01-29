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أول تعليق للحرس الثوري الإيراني على "صفقة القرن"

أخبار العالم العربي

أول تعليق للحرس الثوري الإيراني على
Reuters
عناصر من الحرس الثوري الإيراني
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قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، إن صفقة القرن ستكون بداية لفصل جديد في إطار المقاومة للفصائل الفلسطينية.

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وأضاف جواني اليوم الأربعاء: "عندما ننظر إلى محتوى هذه الخطة ندرك أنها خطة من طرف واحد ولا تضم طرفا آخر يجعلها تثمر نتائج محددة، في الحقيقة ترامب وبخطته هذه كشف عن هزيمة صفقة أكبر خيانة في القرن.. صفقة القرن أحد الأخطاء الاستراتيجية التي لا يزال يرتكبها ترامب الأحمق".

وتابع جواني قائلا: "صفقة القرن لن تثمر عن أي نتائج، بل ستوحد مقاومة الشعب الفلسطيني، ويبدو أن هذه المقاومة ستدخل مرحلة جديدة على طريق تحرير القدس".

ولفت جواني إلى أن "إعلان أبو مازن انتهاج المقاومة لإنقاذ فلسطين مؤشر على الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الأمريكيون".

المصدر: RT

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