مصر تطالب بتحقيق فوري في قضايا تعذيب داخل تركيا

طالب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة علاء يوسف، بتحقيق فوري في قضايا تعذيب داخل تركيا، مطالبا بـ"منع الإفلات من العقاب، ووقف تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطات الأخرى".

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وأعرب يوسف خلال كلمته في الدورة الـ35 للاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في تركيا أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن إدانته للـ"انتهاكات الممنهجة التي تقوم بها تركيا ضد الأفراد".

وفي نفس السياق، طالبت الهند، تركيا بضرورة تبني قانون مكافحة الإتجار بالبشر، فيما أوصت العراق بضرورة احترام أنقرة لسيادة الدول الأخرى.

ويخضع ملف حقوق الإنسان في تركيا، اليوم الثلاثاء، للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وقدمت عددا من المنظمات الحقوقية تقارير حول الانتهاكات في تركيا إلى مجلس حقوق الإنسان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية