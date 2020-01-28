الأمير تميم يوجه رسالة لرئيس الوزراء القطري المستقيل

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، رسالة لرئيس الوزراء القطري المستقيل عبد الله بن ناصر.

إقرأ المزيد

وقال الأمير تميم بن حمد في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشكر الأخ عبد الله بن ناصر على كل الجهود المخلصة التي بذلها في كل مواقعه على مدى السنوات الماضية، والتي كان لها أثر إيجابي في مسيرة دولة قطر والمنجزات التي تحققت على كل الصعد، برغم التحديات".

وأضاف: "الشيخ عبد الله كان جنديا من جنود قطر وسيبقى كذلك في خدمة هذا الوطن الغالي".

من جهته أعرب رئيس الوزراء المستقيل عبد الله بن ناصر في تغريدة عن خالص شكره وامتنانه لثقة أمير قطر فيه طوال فترة خدمته في منصبه هذا.

وكتب: "أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ثقته الغالية التي أولاني إياها طوال فترة خدمتي، وعلى توجيهاته السديدة لي على مدى السنوات الماضية".

وفي وقت سابق، أصدر أمير قطر أمرا أميريا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء، بدلا عن عبد الله بن ناصر.

وأكد الديوان القطري على احتفاظ وزيرا الخارجية والطاقة بمنصبيهما في هذا التغيير الوزاري.

نشكر الأخ عبدالله بن ناصر على كل الجهود المخلصة التي بذلها في كل مواقعه على مدى السنوات الماضية والتي كان لها أثرا إيجابيا في مسيرة دولة قطر والمنجزات التي تحققت على كل الصعد برغم التحديات. الشيخ عبدالله كان جنديا من جنود قطر وسيبقى كذلك في خدمة هذا الوطن الغالي — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 28, 2020

المصدر: RT