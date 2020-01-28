أمير قطر يعين رئيسا جديدا للوزراء بعد استقالة سلفه

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا أميريا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الثلاثاء، إن "الأمر الأميري رقم 2 لسنة 2020 يقضي بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء"، بدلا عن عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي قدم استقالته لأمير البلاد في وقت سابق.

وأضافت أن "الأمر الأميري يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".

وأشارت "قنا" إلى أن خالد بن خليفة أدى اليمين القانونية رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للداخلية أمام أمير البلاد، بالديوان الأميري صباح اليوم.

وأكد الديوان القطري على احتفاظ وزيرا الخارجية والطاقة بمنصبيهما في هذا التغيير الوزاري.

سمو أمير البلاد المفدى يصدر الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2020 بقبول استقالة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ونص الأمر الأميري على العمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.#قناpic.twitter.com/oVutfiSV9u — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 28, 2020

المصدر: قنا