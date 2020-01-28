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من هو رئيس وزراء قطر الجديد؟

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من هو رئيس وزراء قطر الجديد؟
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أصدر أمير قطر الشيخ تميم أمرا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء خلفا للشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي قدم استقالته بشكل غير متوقع.

الشيخ" خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني"، من مواليد الدوحة عام 1968، حيث تلقى تعليمه ما قبل الجامعي هناك، فيما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأميركية عام 1993.

التحق بالعمل في الديوان الأميري بمكتب ولي العهد الشيخ تميم، وعين مديرا لمكتب السكرتير الخاص للشيخ تميم في 11 يوليو 2006، إلى أن تولى منصب مدير مكتبه في 9 يناير 2007.

تم تعييه رئيسا تنفيذيا لشركة "قطر غاز"، للتشغيل المحدودة عام 2010، وهو عضو في مجلس إدارتها، فيما شغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة "لفان المحدودة" ورئيسها التنفيذي.

وتولى الوزير الجديد منصب رئيس الديوان الأميري في 11 نوفمبر 2014.

المصدر: وكالات

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