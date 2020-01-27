السلطات العراقية: إصابة سبعة عناصر أمن بقنبلة في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إصابة سبعة من عناصر الأمن بجروح إثر إلقاء قنبلة يدوية عليهم في ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية.

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وذكر بيان للقيادة أن مجاميع من المتظاهرين في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها لا تزال "في حالة احتكاك مباشر مع القوات الأمنية مع استخدام العنف وقواتنا تمارس ضبط النفس وهي تمارس مسؤولياتها الأمنية في مكافحة العنف".

وأضاف "تم إلقاء رمانة هجومية (قنبلة يدوية) باتجاه القوات الأمنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد مما أدى إلى إصابة سبعة منتسبين من أفواج طوارئ شرطة بغداد السادس والعاشر وهذه الحصيلة الأولية للحادث".

وتابع "تهيب قيادة عمليات بغداد كافة المتظاهرين السلميين على العمل الجاد لكشف هذه المجاميع والتعاون مع قواتنا الأمنية لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر ولا تنصح بالتمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم في ساحة التحرير".

المصدر: RT