وزير الخارجية السعودي: الإسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة، بعد أن سمحت إسرائيل لمواطنيها رسميا بزيارة السعودية.

وقال بن فرحان، في مقابلة مع قناة "CNN" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن موضوع إقامة علاقات مع إسرائيل مرهون بمسألة إبرامها اتفاق سلام مع الفلسطينيين، مبينا: "نحن نشجع بشدة على التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع".

وأضاف: "وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة، على ما أعتقد".

يتبع...