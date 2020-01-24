مصدر: مبارك خضع لعملية استئصال ورم في المعدة

كشف مصدر مقرب من أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أنه دخل المستشفى الثلاثاء الماضي، وأجرى عملية استئصال ورم في المعدة فجر أمس الخميس.

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وأشار المصدر لجريدة "الوطن" المصرية، إلى أنه تم حجز مبارك في قسم الأورام لإجراء فحوصات طبية لتحديد حالته الصحية، وخضع لعملية استئصال ورم في المعدة، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة، مؤكدا أن حالة مبارك الصحية مستقرة حاليا وفي تحسن.

وكان علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، قد أعلن أن والده أجرى عملية جراحية وحالته مستقرة.

وقال في تدوينة، عبر "تويتر": "أجرى والدي عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير، والحمد والشكر لله".

وقالت وسائل إعلام، إن الرئيس المصري الأسبق نقل في سرية تامة إلى مستشفى الجلاء العسكري، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

المصدر: الوطن