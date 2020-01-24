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علاء مبارك: والدي أجرى عملية جراحية وحالته مستقرة

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علاء مبارك: والدي أجرى عملية جراحية وحالته مستقرة
Reuters
حسني مبارك
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أعلن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أن والده أجرى، مساء أمس الخميس، عملية جراحية وحالته مستقرة.

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وقال علاء مبارك في تدوينة، اليوم الجمعة: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

وكان حسن الغندور أحد المقربين من عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، قد نفى تعرض الرئيس مبارك لوعكة صحية ونقله للمستشفى.

وأكد الغندور، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، أن مبارك بخير ولا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة.

وقالت وسائل إعلام، إن الرئيس المصري الأسبق نقل في سرية تامة إلى مستشفى الجلاء العسكري، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأفاد مصدر بأن الرئيس المصري دخل الثلاثاء الماضي إلى المستشفى، وكان من المقرر حجزه في قسم الدماغ والأعصاب لإجراء فحوصات طبية، إلا أن نجليه جمال وعلاء، رفضا أن يتم وضع مبارك في جناح مفتوح.

المصدر: الوطن

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