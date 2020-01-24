"حماس" تجدد رفضها لـ"صفقة القرن"

جددت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، رفضها للخطة الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وذلك وسط تقارير عن قرب نشر تفاصيل ما بات يعرف إعلاميا باسم "صفقة القرن".

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وفي تغريدة على صفحته في "تويتر"، قال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم: "لن تمر أي صفقة أو مشروع ينتقص من حقوقنا الكاملة بأرضنا ومقدساتنا، وكل محاولات تمرير هذه الصفقة ستتحطم على صخرة مقاومة شعبنا وصموده".

وتابع: "شعبنا الفلسطيني هو الذي سيحدد مصيره بنفسه، عبر ثورته المستمرة ونضاله المشروع وإيمانه المطلق بعدالة قضيته، وقدرته على التضحية حتى انتزاع حريته".

وختم المتحدث بالقول: "حدود وطننا الفلسطيني ومدينته المقدسة رسمها شعبنا بدمائه التي سالت عبر تاريخ مقاومته للمحتل، ولن تُرسم هذه الحدود بقرار من ساكن البيت الأبيض".

المصدر: RT