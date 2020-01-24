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الرئاسة الفلسطينية: لم يجر أي حديث مع واشنطن بشأن خطة السلام

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الرئاسة الفلسطينية: لم يجر أي حديث مع واشنطن بشأن خطة السلام
Reuters Andrew Kelly
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن أي حديث لم يجر مع واشنطن بشأن خطة السلام الأمريكية، المعروفة بـ"صفقة القرن".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تصريحات للصحفيين أمس الخميس، إنه "تحدث مع الفلسطينيين بإيجاز بشأن صفقة القرن"، مشيرا إلى أنه "سيتحدث معهم أيضا في فترة زمنية لاحقة".

وأضاف أن الفلسطينيين "لديهم الكثير من الحوافز لفعل ذلك. أنا متأكد من أنهم ربما سيتفاعلون بشكل سلبي في البداية، لكن خطة السلام في الواقع إيجابية للغاية بالنسبة لهم".

وكان ترامب أكد أن خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط ستعلن على الأرجح قبل استقباله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ومنافسه السياسي بيني غانتس الثلاثاء المقبل.

ووصف ترامب صفقة القرن بأنها "خطة عظيمة"، مبديا قناعته بفعاليتها، وأكد أنه "فوجئ" بقرار نتنياهو وغانتس ترك حملتيهما الانتخابيتين للتوجه إلى واشنطن.

المصدر: RT

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