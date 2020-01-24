ترامب: قد نعلن عن خطة السلام قبل لقائي بنتنياهو وغانتس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط ستعلن على الأرجح قبل استقباله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ومنافسه السياسي بيني غانتس الثلاثاء.

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وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين أدلى بها أمس الخميس على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى حفلة للحزب الجمهوري في فلوريدا، ردا على سؤال عن موعد إعلان الخطة المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن": "من المرجح أن ننشرها قبيل ذلك [اجتماعه مع نتنياهو وغانتس في البيت الأبيض]"، حسبما نقلت عنه وكالة "أسوشيتد برس" وشبكة "سي إن إن".

ووصف ترامب "صفقة القرن" بأنها "خطة عظيمة"، مبديا قناعته بفعاليتها، وأكد أنه "فوجئ" بقرار نتنياهو وغانتس ترك حملتيهما الانتخابيتين للتوجه إلى واشنطن.

وتابع: "كلاهما يرغبان في إبرام صفقة، ويتطلعان إلى السلام. إسرائيل تريد السلام والفلسطينيون يريدون السلام. جميعهم يريدون السلام، لكنه لا أحد يبوح بذلك".

وردا على سؤال عن موقف الفلسطينيين الذين سبق أن أعربوا عن رفضهم القاطع لـ"صفقة القرن" قبل إعلانها، قال الرئيس الأمريكي إن إدارته "تحدثت معهم بإيجاز وستتحدث معهم في فترة زمنية لاحقة"، مضيفا: "لديهم كثير من الحوافز لفعل ذلك. أنا متأكد من أنهم ربما سيتفاعلون بشكل سلبي في البداية، لكنه [مشروع السلام] في الواقع إيجابي للغاية بالنسبة لهم".

وتابع: "سحبنا أموالهم وهذه هي مبالغ كبيرة بالنسبة لهم".

في غضون ذلك، ذكر ترامب على حسابه في "تويتر" أن جميع التقارير عن تفاصيل وتوقيت إعلان "صفقة القرن" ليست سوى تكهنات، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه التغريدة تخص كلامه نفسه عن إمكانية الكشف عن الشق السياسي لمشروع السلام خلال أيام.

المصدر: أسوشيتد برس + سي إن إن