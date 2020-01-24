بعد قصة "الطائرة الخاصة".. باسيل يغازل زوجته على "إنستغرام" بكلمات مؤثرة

نشر رئيس "التيار الوطني الحر" ووزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، عبر حسابه على "انستغرام" صورة تجمعه بزوجته شانتال عون.

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وعلق باسيل على الصورة بكلمات مؤثرة قائلا: "لا يمكنني أبدا أن أشكرك على الدعم والحب غير المشروطين، وبالرغم من كل المعارك التي واجهتها لم تتركي يدي وكنتي دائماً إلى جانبي".

وتابع: "أعلم أن رحلة جديدة أمامنا، وأنا متأكد من أنه طالما أنت هنا، فسنواجه أي شيء".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، تعرض باسيل لهجوم حاد بمنتدى دافوس الاقتصادي، من المنسقة الأممية السابقة في لبنان، سيغريد كاغ، التي قالت إن "حضوره لدافوس على طائرة خاصة غير مقبول".

ولقيت مشاركة باسيل، الذي أصبح وزيرا سابقا بعد تشكيل حكومة جديدة في لبنان، معارضة داخل بلاده حيث وقع آلاف الأشخاص عرائض تطالب إدارة المنتدى بشطب اسمه من قائمة الضيوف المتحدثين في المنتدى.

المصدر: RT