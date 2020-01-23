جبران باسيل يتعرض لهجوم حاد في منتدى دافوس الاقتصادي

تعرض وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل لهجوم حاد بمنتدى دافوس الاقتصادي، من المنسقة الأممية السابقة في لبنان سيغريد كاغ، قائلة، إن "حضوره لدافوس على طائرة خاصة غير مقبول".

ولقيت مشاركة باسيل، الذي أصبح وزيرا سابقا بعد تشكيل حكومة جديدة في لبنان، معارضة داخل بلاده حيث وقع آلاف الأشخاص عرائض تطالب إدارة المنتدى بشطب اسمه من قائمة الضيوف المتحدثين في المنتدى.

وأثناء مشاركة الوزير السابق في ندوة حوار في المنتدى حول "عودة الاضطرابات إلى العالم العربي"، سألت مديرة الحوار الوزير السابق: "كيف وصلت إلى هنا؟ هل أتيت على متن طائرة خاصة؟"، فأجاب باسيل "لقد جئت على حسابي"، مضيفا "أعرف أن الشائعات والأكاذيب لا تزال منتشرة لكن هذه هي الحقيقة. لم أصرف قرشا من حساب الخزينة العامة".

ولم تستكن محاورة باسيل، إذ سألته: "هل هذا يعني أن هذا من أموال الأسرة؟"، فأجاب الوزير السابق: "كلا، إنها تقدمة. لقد أتيت بدعوة إلى هنا".

وهنا تدخلت سيغريد كاغ، المنسقة الخاصة السابقة للأمم المتحدة في لبنان، وقالت: "عندما نكون في الحكومة يمنع علينا أن يكون لدينا مثل هؤلاء الأصدقاء".

المصدر: أ ف ب