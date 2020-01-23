البيت الأبيض: ترامب دعا نتنياهو لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة "صفقة القرن"

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة "صفقة القرن".

وأشار بيان عن البيت الأبيض، أن "الرئيس الأمريكي وجه الدعوة لزعيم حزب (كاحلون - لفان) بيني غانتس لزيارة واشنطن".

وأضاف البيان، أن "ترامب سيلتقي نتنياهو وغانتس يوم الـ28 من شهر يناير الجاري".

وكان مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق أن الأخير يستعد للإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها.

وأضاف بنس، أن "ترامب سيطلع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس في واشنطن على الخطة"، ويتوقع أن يتم الكشف عنها في مارس المقبل قبل الانتخابات الإسرائيلية.

من جهته، أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "يقبل بسرور" دعوة الرئيس الأمريكي ترامب لزيارة واشنطن ومناقشة خطة السلام.

وذكرت وسائل إعلام ومسؤولون إسرائيليون، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس تحالف "كاحول- لفان" بيني غانتس، تلقيا دعوة للتوجه إلى أمريكا الأسبوع المقبل لعرض "صفقة القرن" عليهما.

ونقلت القناة الإسرائيلية "13"، عن مسؤول قوله، إنه "من المتوقع أن ينشر البيت الأبيض خلال 24 ساعة القادمة إعلانا بشأن خطة ترامب للسلام".

وأشارت مصادر غربية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه إلى اتخاذ قرار بموعد نشر خطته لحل الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، المعروفة باسم "صفقة القرن" قريبا جدا.

وخلال جولتي الانتخابات في عام 2019، قال مسؤولون في إدارة ترامب إنهم "سوف ينتظرون حتى انتهاء الانتخابات في إسرائيل قبل الكشف عن الاقتراح. ومع جولة الانتخابات الثالثة القادمة، يمكن أن يقوم بالبيت الأبيض في نهاية الأمر بإرجاء الخطة إلى أجل غير مسمى.

من جانبه عقب وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت على الدعوة بالقول: "لن نعيد أية أراض لإقامة دولة فلسطينية"، فيما أشار وزراء اليمين الإسرائيلي إلى أنه، في حال شملت صفقة القرن إقامة دولة فلسطينية فإنهم سيرفضونها.

وأوضحت القناة "13" الإسرائيلية، أن "نتنياهو سيطلع على الخطة السياسية الأفضل التي عرضت على إسرائيل، وأنها تشمل إزاحة جدية للحدود، وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة، وفي حال رفض الطرف الفلسطيني للصفقة وفشل المفاوضات بين الطرفين لإقامة دولة فلسطينية، فإنه سيكون من حق إسرائيل ضم كل مستوطنات الضفة".

المصدر: وكالات