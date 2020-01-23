بنس سيدعو نتنياهو لواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة السلام في المنطقة

أفاد مسؤول أمريكي بأن نائب الرئيس، مايك بنس، سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

إقرأ المزيد

وتأتي دعوة بنس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعد إلغاء كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث السلام للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش زيارتهما المقررة إلى إسرائيل.

وترافق هذا التطور مع إعلان مسؤول أمريكي أن "البيت الأبيض يعارض أي خطوة إسرائيلية أحادية الجانب، لضم أجزاء من الضفة الغربية، قبل نشر خطته المرتقبة لتسوية الصراع".

وأرجأ البيت الأبيض أكثر من مرة العام الماضي، نشر الخطة بانتظار تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

المصدر: وكالات