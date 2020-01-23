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قطر تدعو مواطنيها في الصين "إلى اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا"

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قطر تدعو مواطنيها في الصين
Reuters
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دعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، جميع مواطني البلاد المتواجدين في الصين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع جميع الإجراءات الوقائية من الالتهاب الرئوي بفيروس "كورونا".

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وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الخارجية الروسية تحذيرا دعت فيه المواطنين الروس لاتخاذ إجراءات وقائية عند السفر إلى مناطق انتشار فيروس "كورونا"، وأكدت أن اثنين من مواطنيها يخضعان لفحص طبي بعد عودتهما من الصين.

وكانت السلطات الصينية أكدت تفشي نوع جديد من فيروس "كورونا"، منذ أواخر ديسمبر العام الماضي، أطلق عليه اسم "2019-nCoV".

وسجلت وزارة الصحة الصينية 634 حالة إصابة بالفيروس، بينها 17 حالة وفاة، مشيرة إلى انتشار المرض في 25 محافظة داخل البلاد، بينما تم رصده أيضا في كل من هونغ كونغ وماكاو وتايوان وسنغافورة وفيتنام.

المصدر: موقع وزارة الخارجية القطرية + وكالات

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