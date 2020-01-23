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رويترز: البيت الأبيض يقول إنه يأخذ التقارير التي تتحدث عن اختراق هاتف رئيس شركة أمازون على محمل الجد

بوتين يلتقي عباس ببيت لحم في الأراضي الفلسطينية

أخبار العالم العربي

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في بيت لحم، استعداد روسيا لتعزيز العلاقات بين الطرفين، بما يشمل أيضا التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وصل بوتين في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى مدينة بيت لحم لعقد لقاء مع عباس ليبحثا، حسب مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، مسائل متعددة خاصة بالعلاقات الثنائية، والأوضاع العامة في الشرق الأوسط بالتركيز على جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد أوشاكوف، قبل اللقاء، على موقف روسيا الداعم للطموحات الشرعية للفلسطينيين، بينها الحق في إقامة دولة مستقلة خاصة بهم.

يتبع...

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