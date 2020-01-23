وزير الخارجية الألماني يتجول في شوارع الجزائر بعد اجتماع دول جوار ليبيا (صور)

نشرت صفحة سفارة برلين لدى الجزائر على "فيسبوك" عددا من الصور يظهر فيها وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، وهو يتجول في شوارع العاصمة الجزائرية ويرتشف القهوة في أحد مقاهيها.

وأرفقت السفارة الصور بتعليق قالت فيه، إن "وزير الخارجية ماس تجول في العاصمة مع سفيرة ألمانيا بالجزائر، السيدة كنوتز، حيث زار مسجد كتشاوة وساحة الشهداء، واحتسى القهوة في مقهى بوسط المدينة".

واستضافت الجزائر اليوم الخميس اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي بمشاركة كل من تونس، ومصر، والسودان، وتشاد والنيجر، ومالي، فضلا عن وزير خارجية ألمانيا الذي شارك بعد أن كانت بلاده استضافت مؤتمرا حول الأزمة الليبية قبل أيام.

المصدر: "فيسبوك"