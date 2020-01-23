بيدرسن يشاطر شويغو قلقه إزاء تواجد قوات أجنبية في سوريا

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أنه يشاطر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو قلقه إزاء تواجد قوات أجنبية في سوريا لم تدعها سلطاتها الرسمية.

وخلال لقاء ثنائي جمع بين شويغو وبيدرسن، في موسكو، اليوم الخميس، اقترح الوزير الروسي على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مناقشة عدد من القضايا الملحة المتعلقة بالوضع في سوريا.

وقال شويغو: "بالطبع هناك قضايا يجب علينا حلها، ومنها تواجد قوات أجنبية في أراضي سوريا لم تدعها السلطات السورية".

من جهته، صرح بيدرسن بأنه يشاطر وزير الدفاع الروسي قلقه هذا، قائلا: "أنا معكم في أن تواجد قوات أجنبية في سوريا يمثل تحديا. الواقع أن هناك قوات من خمس جنسيات تعمل في سوريا، وهذا يمثل نوعا من التحدي، وهي مسألة تتطلب حلا".

كما أعرب كل من شويغو وبيدرسن عن ارتياحهما لنتائج عمل اللجنة الدستورية في سوريا. وأعرب الوزير الروسي بهذا الصدد عن قناعته بأن لدى اللجنة فرصا جيدة في ظل التعاون المستمر بين الأمم المتحدة وروسيا.

المصدر: نوفوستي + تاس