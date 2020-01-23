مصر.. قوات مكافحة الإرهاب تستعرض قوتها أمام الرئيس المصري وتردد مقولة مشهورة للسيسي

استعرض عدد من قوات مكافحة الإرهاب قوتهم ومهاراتهم أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في احتفالية عيد الشرطة الـ68، مؤكدين أن الشرطة المصرية قادرة على حماية الأمن الداخلي للبلاد.

وردد الضباط والأفراد كلمة شهيرة للرئيس السيسي: "أي حد.. أي حد يفكر إنه يقرب لمصر هنشيله من على وش الأرض"، حيث يشتهر الرئيس المصري بهذه المقولة خلال إحدى خطاباته.

ويشهد الرئيس المصري اليوم الخميس، الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة، الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، حيث يأتي الاحتفال تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون قتيلا وثمانون جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية