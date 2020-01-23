مصر تبدأ مكافحة الفيروس الغامض

بدأت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي في مصر، اتخاذ إجراءات جديدة مع الركاب القادمين من الصين، بعد ظهور فيروس غامض هناك.

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وأجرى أطباء الحجر الصحي بالمطار، فحصا لجميع الركاب داخل صالات الوصول فور هبوط الرحلات القادمة من الصين.

وقالت مصادر طبية لموقع "مصراوي"، إنه تم التنسيق مع شركات الطيران بإبلاغ السلطات فور ظهور أي أعراض على أي راكب، خاصة ارتفاع درجات الحرارة، يكون قادم من الصين على أي رحلات غير مباشرة .

وأوضحت المصادر، أنه وصلت تعليمات من وزارة الصحة بضرورة متابعة الرحلات القادمة من الصين بسبب الفيروس الجديد، وعلى الفور شددت إدارة الحجر الصحي الإجراءات ووزعت أجهزة قياس الحرارة على الأطباء والمراقبين الصحيين.

ويواصل الفيروس الغامض الفتاك، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه فصيل جديد من فيروسات "كورونا"، انتشاره بوتيرة سريعة بعد أن تأكد وصوله إلى 5 دول، منذ إعلان أولى حالات الإصابة به في مدينة ووهان الصينية في 31 ديسمبر الماضي، موقعا حتى الآن ما لا يقل عن 9 قتلى وأكثر من 400 مصاب، وسط ترجيحات بتجاوز عدد الإصابات المعلن إلى أكثر من ألف.

المصدر: مصراوي