عواقب استمرار الأزمة الليبية على دول الجوار

قال كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية "صبري باش طبجي" أن استمرار الأزمة الليبية وتوسع نشاط الجماعات الإرهابية والهجرة غير الشرعية كلف دول الجوار أعباء ثقيلة.

وأضاف أن دول الجوار ملزمة بإبلاغ صوتها بكل قوة، بما أنها معنية بحل الأزمة الليبية. وفي ذات السياق أكد أن تونس ترحب بمخرجات مؤتمر موسكو وبرلين، وتؤكد على محورية دول الجوار، ما يلزم إشراكها بشكل فعال لحل الأزمة.

وجدد "باش طبجي" رفض بلاده للحل العسكري والتدخل الأجنبي، وأنها تدعم الحوار الليبي الشامل، لتحقيق الوحدة في ليبيا وتكريس حق الشعب في العيش بكرامة.

وتشارك تونس في هذا الاجتماع المنظم في الجزائر اليوم برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، لمناقشة الأزمة الليبية مع بقية وزراء دول الجوار.

المصدر: جريدة النهار الجزائرية