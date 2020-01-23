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استطلاع يكشف عدد المؤيدين لعزل ترامب

أخبار العالم العربي

استطلاع يكشف عدد المؤيدين لعزل ترامب
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أظهر استطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مؤيدي عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه كرئيس، على عدد الرافضين لعزله.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" للأنباء وشركة "إبسوس"، أن 44% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون عزل ترامب، بينما دعا 31% إلى ضرورة سحب الاتهامات الموجهة إليه.

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وقال ثلثا المشاركين إنهم سيتابعون محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ.

وأجري الاستطلاع في الفترة 17 – 22 يناير الحالي في جميع أراضي الولايات المتحدة.

يذكر أن محاكمة الرئيس دونالد ترامب كانت قد بدأت رسميا في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، في استخدام نادر للآلية الدستورية للإطاحة بالرئيس.

ودعا الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى عزل ترامب من منصبه بسبب "ممارسته الضغوط على أوكرانيا" للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافسه في الانتخابات الرئاسية القادمة، ومن ثم "عرقلة التحقيق في الفضيحة".

ووفقا لإجراءات العزل القانونية، فإن العملية التي تنتظم في مجلس الشيوخ تعد محاكمة، يحمل فيها أعضاؤه صفة المحلفين، أما النواب، فيتحدثون بصفتهم جهة الادعاء.

وفي نهاية المناقشات ينظم التصويت بين السيناتورات. ويتحقق عزل رئيس الدولة عن منصبه في حال حصول هذا الاقتراع على أصوات ثلثين من أعضاء مجلس الشيوخ. ونظرا لسيطرة الجمهوريين على أغلبية المقاعد في هذا المجلس، فعلى الأرجح أن يتم وقف عملية العزل في هذه المرحلة.

المصدر: رويترز

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