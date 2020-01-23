مؤسس أمازون في أول تعليق له بعد اتهام السعودية بالتورط في اختراق هاتفه!

بعد أن ظهرت إلى العلن اتهامات جديدة للسعودية بالتورط في اختراق هاتف مؤسس موقع أماون، جيف بيزوس، علّق الملياردير الشهير لأول مرة بصورة تجمعه مع التركية خديجة جنكيز.

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ونشر الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، صاحب شركة أمازون صورة تجمعه مع خديجة، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي أمام نصبه تذكاري، مضيفا وسم "جمال".

وكانت سفارة السعودية في الولايات المتحدة ردت صباح أمس على تقارير صحفية تحدثت عن اختراق هاتف مؤسس موقع أمازون بواسطة رسالة محملة بفيروسات، بعثت عن طريق حساب "واتسآب" يستعمله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشددة على أن هذه التقارير "عبثية".

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المزاعم باختراق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لهاتف رئيس شركة أمازون، جيف بيزوس، "سخيفة".

صحيفة "فاينانشال تايمز" نشرت فجر يوم أمس تقريرا، قالت فيه إن خبراء تحقيقات عينهم الملياردير جيف بيزوس، توصلوا بدرجة "ثقة متوسطة إلى عالية" إلى نتيجة مفادها أن حساب "الواتسآب" المستخدم من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، شارك بشكل مباشر في قرصنة هاتف مؤسس أمازون عام 2018.

ويظهر من استحضار الملياردير الأمريكي الشهير لقضية خاشقجي، أن علاقاته بالسعودية مرشحة للمزيد من التدهور.

هذه العلاقة كانت ساءت منذ حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي كان يكتب في صحيفة "واشنطن بوسط" التي يملكها الملياردير بيزوس.

المصدر: وكالات