مقرب من الصدر: لا نريد المليشيات غير المنضبطة في تظاهراتنا

قال حساب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، "لا نريد المليشيات غير المنضبطة في تظاهراتنا".

وكتب في رسالة نشرها على حسابه في "فيسبوك": "أيها المتظاهرون. ليس منا من يعتدي على (ثوار تشرين) ولو بكلمة فضلا عن غيرها. ليس منا من يعتدي على الممتلكات العامة والخاصة. ليس منا من يحمل السلاح".

وأضاف "ليس منا من يعلن عن انتمائه العقائدي أو العرقي أو الطائفي أو العسكري أو غير ذلك. ليس منا من يخاف المحتل. ليس منا من يرضى بالفساد. ليس منا من لا يريد سيادة العراق واستقلاله".

وتابع "ليس منا من يريد النيل من وحدة العراق أرضا وشعبا. ليس منا من يثير الفتن والإشاعات. ليس منا من يعتدي على القوات الأمنية. ليس منا المليشيات غير المنضبطة، ولا نريدهم في مظاهراتنا".

المصدر: RT