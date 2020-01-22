غوتيريش يرحب بالإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء، بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وجدد غوتيريش في بيان له التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان في تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي، حسب وكالة "رويترز".

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وكان أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

ويأتي الإعلان عن تشكل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد 85 يوما على استقالة حكومة سعد الحريري وشهرا و3 أيام على تكليف حسان دياب بتشكيلها.

المصدر: "رويترز"