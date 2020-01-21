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مراسلنا: المحتجون يقطعون الطريق بين لبنان وسوريا في منطقة البقاع الأوسط

أخبار العالم العربي

مراسلنا: المحتجون يقطعون الطريق بين لبنان وسوريا في منطقة البقاع الأوسط
RT
(صورة أرشيفية)
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أفاد مراسلنا في لبنان، بأن محتجين قطعوا الطريق بين لبنان وسوريا في منطقة البقاع الأوسط.

وأضاف مراسلنا أن الجيش اللبناني يواصل تسيير دوريات عسكرية في شوارع بيروت لحفظ الأمن.

وواصل المحتجون في بيروت والبقاع قطع الشوارع بالإطارات المشتعلة، فيما تمكن الجيش اللبناني من إعادة فتح جسر الكولا وسط العاصمة.

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ودعت مجموعات من الحراك الشعبي، إلى إضراب عام يوم غد الأربعاء، للتعبير عن رفض حكومة رئيس الوزراء المكلف حسان دياب.

مراسلنا: المحتجون يقطعون الطريق بين لبنان وسوريا في منطقة البقاع الأوسط
RT
مراسلنا: المحتجون يقطعون الطريق بين لبنان وسوريا في منطقة البقاع الأوسط
RT

المصدر: RT

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